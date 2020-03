Rodrigo De Franco, 31enne italiano di origini brasiliane, accusato di aver violentato una 23enne inglese sulla pista ciclabile a Sanremo l’8 ottobre 2018, è stato condannato a 6 anni di carcere. Per la ragazza il Gup ha stabilito un risarcimento di 50 mila euro. L’uomo, oltre che di violenza sessuale aggravata e minacce, era accusato anche di rapina, per aver perso il cellulare alla 23enne in modo che non potesse chiedere aiuto. Per questo capo di imputazione è stato assolto, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati