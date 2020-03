E’ risultata positiva al secondo tampone del Coronavirus, la donna di 76 anni originaria di Brembate di Sopra, ricoverata da ieri sera, insieme al marito, nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo.

Le condizioni di salute della donna, negativa ad un primo test, sono al momento critiche ed è sotto stretta osservazione da parte dei medici. Non destano preoccupazione invece le condizioni di salute del marito di 81 anni, risultato positivo al Coronavirus al primo tampone e anche lui originario di Brembate di Sopra.

I due coniugi alloggiavano in un hotel a Diano Marina insieme ad una comitiva di turisti, tutti arrivati da Brembate di Sopra (provincia di Bergamo) il 22 febbraio.

Come previsto dalle procedure, sono in corso tutti gli accertamenti sui dipendenti ASL e il personale dell’ambulanza e dell’automedica, entrati in contatto con i pazienti. Per loro l’esito dei tamponi arriverà in serata.

Al momento, i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive di Sanremo sono 3: i 2 pazienti di Brembate di Sopra e 1 ricoverato, da giorni, della provincia di Savona.

