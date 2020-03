Il Dipartimento Interregionale della LND, considerando le ultime disposizioni del Governo sull’emergenza Coronavirus, ha appena disposto con il comunicato n° 109 del 5 marzo un ulteriore provvedimento sulla prossima giornata di campionato.

Domenica 8 marzo sono rinviate a data da destinarsi tutte le gare in programma nei gironi A, E, G, H e I. Ghivizzano – Sanremese quindi non verrà disputata.

La LND ha annullato anche il calendario dei recuperi inizialmente stilato due giorni fa con il comunicato n° 106. A questo punto, a meno di ulteriori sviluppi che saranno resi noti nei prossimi giorni, non si dovrebbe giocare fino al prossimo 22 marzo.

In seguito, alla ricezione del Comunicato Ufficiale n° 59 del 5 marzo 2020, emanato dal Comitato Regionale Ligure FIGC, la Sanremese Calcio comunica che tutta l’attività ufficiale organizzata a livello regionale e provinciale è sospesa fino a tutta la giornata di giovedì 12 marzo.

Allo stesso modo, tutti gli allenamenti del settore giovanile previsti da oggi, giovedì 5 marzo, a giovedì 12 marzo, vengono annullati.

