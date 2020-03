Primo caso di positività al Coronavirus in provincia di Imperia. Due turisti di 78 e 80 anni, di Brembate (Bergamo), che si trovavano all’Hotel Paradiso, sono risultati positivi dopo essere stati sottoposti al tampone. Marito e moglie sono stati trasferiti all’ospedale Borea di Sanremo nel reparto Malattie Infettive. La coppia era in vacanza assieme ad una comitiva del bergamasco composta da circa 40 persone. L’Hotel Paradiso, che si trova sul Lungomare, è stato posto in quarantena. Marito e moglie nei giorni scorsi sarebbero stati visitati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia per poi essere dimessi.

Correlati