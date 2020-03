Alle Finali, la Rari Nantes Imperia si presenterà con sei atleti: Stefano Marzorati ha strappato il pass per ben 4 gare (100, 200 Rana; 200, 400 Misti), oltre a Edoardo Campi (100, 200 Delfino e 400 Misti), Gaia Guerriero (50, 100, 200 Stile Libero), Soraya El Baraka (50, 100, 200 Rana), Martina Acquarone (100 e 200 Rana) e Sofia El Baraka (100 Rana).

Sono arrivate le date dei recuperi delle Finali Regionali: si disputeranno nei pomeriggi di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 marzo 2020. Il programma di giovedì e venerdì prevede il riscaldamento delle ragazze dalle 14:45, il riscaldamento dei ragazzi dalle 15:15 e l’inizio gare alle ore 16. Nella giornata di sabato il programma verrà anticipato di 30 minuti. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e condiviso dalla F.I.N. la competizione si svolgerà a porte chiuse e dunque non è previsto pubblico.