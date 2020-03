La Festa della Donna al tempo del Coronavirus ritorni ad essere la “Giornata della cultura femminile” Un sogno ed una speranza, un 8 marzo diverso, quello di quest’anno per necessità o per ritrovata sensibilità culturale. Decenni di storia recente in cui la condizione femminile si è aggiornata e attualizzata, cosi da far quasi dimenticare gli anni bui e desolati della nostra memoria dove alla donna, venivano negate e non riconosciute una gran quantità di possibilità o potenzialità che non fossero intimamente legate ai ruoli imposti di moglie, madre, figlia.

Da semplici produttori la festa della donna potrebbe rappresenta un affare per i floricoltori locali alle prese in questo periodo con problematiche che hanno visto nelle condizioni climatiche delle settimane scorse un nemico terribile. Ma entrando in un contesto più interno che cosa simboleggia il femminismo ed in particolare l’8 Marzo per noi agricoltori? Ad una simile domanda, a molti miei colleghi lo sguardo si farebbe assente. Qualcuno si sentirebbe a disagio, molti disinteressati semplicemente perchè non saprebbero cosa dire, ma non dimentichiamo che ‘Il femminismo è stato il primo momento politico di critica storica alla famiglia e alla società’ (dal manifesto di Rivolta femminile del luglio 1970). Non dobbiamo quindi considerare la festa della donna un semplice momento di evasione o di mistificazione. Il ricambio generazionale, le difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, la concorrenza, occupazioni e mansioni secondarie, una continua e perenne ricerca di visibilità e promozione nel mondo del lavoro sono problemi su cui riflettere ed a livello politico, trovare una soluzione; le parole sono state molte, ora pretendiamo ed attendiamo fatti.

In questo momento la peggior violenza che possiamo compiere nei confronti della donna è infatti proprio quella dell’ imposizione di un ruolo precostituito, immaginando la storia ferma a qualche secolo fa. Il mondo femminile anche nel comparto agricolo si esprime con caratteri variopinti e molteplici. Non sono solo parole ma rappresentano la nostra realtà, la donna lavora, è attiva nel sindacato, è imprenditrice e continua ad essere con l’uomo e per l’uomo un costante ammonimento e confronto. Che l’8 marzo 2020 segnata dal Coronavirus diventi nel cuore di ogni persona ‘La giornata della cultura femminile’, attraverso un giorno di meditazione, di presa di coscienza, di confronto e riflessione . Per una volta una giornata non di festa.

Marco Damele, perito agrario, scrittore, imprenditore floricolo e tecnico biologico e di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.