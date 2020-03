La Confartigianato di Imperia promuove nel mese di Marzo alcune giornate rivolte all’abilitazione su diverse tipologie di saldature. La saldatura è una vera e propria professione specialistica, non è infatti sufficiente aver fatto questo mestiere per tanti anni e, di conseguenza, proclamarsi abili ed esperti saldatori. Oggi, per essere a tutti gli effetti un saldatore, è indispensabile avere i titoli necessari e previsti dalle normative europee. Il possesso di un apposito patentino per i saldatori è divenuto obbligatorio a partire da luglio 2014, come stabilito dalle normative UNI EN ISO 9606 ed UNI EN 15614.

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in particolare per chi non avesse ancora intrapreso questo percorso abilitativo, la Confartigianato promuove queste giornate rivolte all’abilitazione su diverse tipologie di saldature:

Rilascio Qualifica di procedimento di saldatura in accordo alla Norma UNI EN ISO 15614-1:2019

a) Saldatura a filo continuo per giunti testa a testa di piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 12 mm – (qualifica spessori 3÷24 mm)

b) Saldatura a filo continuo per giunti ad angolo multi passata di piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 30mm – (qualifica spessori ≥5mm)

c) Saldatura a filo continuo per giunti ad angolo singola passata di tubi in acciaio al carbonio S355 diametro 48,3 mm spessore 10 mm su piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 15 mm (qualifica diametri ≥24,15 mm e spessori 3÷10 con3 ÷30 mm)

d) Saldatura ad elettrodo rivestito per giunti testa a testa di piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 12 mm – (qualifica spessori 3÷24 mm)

e) Saldatura ad elettrodo rivestito per giunti ad angolo multi passata di piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 30mm – (qualifica spessori ≥5mm)

f) Saldatura ad elettrodo rivestito per giunti ad angolo singola passata di tubi in acciaio al carbonio S355 diametro 48,3 mm spessore 10 mm su piastre in acciaio al carbonio S355 spessore 15 mm (qualifica diametri ≥24,15 mm e spessori 3÷10 con3 ÷30 mm)

Rilascio Qualifica Saldatore in accordo alla Norma UNI EN ISO 9606-1:2017

g) Saldatura a filo continuo per giunti testa a testa e ad angolo di piastre in acciaio al carbonio spessore 12o 15mm – (qualifica spessori ≥3mm)

h) Saldatura a filo continuo per giunti ad angolo di piastre in acciaio al carbonio spessore 12 o 15mm – (qualifica spessori ≥3mm)

i) Saldatura ad elettrodo rivestito per giunti testa a testa e ad angolo di piastre in acciaio al carbonio spessore 12o 15mm – (qualifica spessori ≥3mm)

j) Saldatura ad elettrodo rivestito per giunti ad angolo di piastre in acciaio al carbonio spessore 12 o 15mm – (qualifica spessori ≥3mm)

Le attività sopra descritte comprendono un intervento presso “Laboratorio Officina” per presenza all’esecuzione delle prove richieste dalle qualifiche sopra descritte ed il conseguente rilascio delle certificazioni in accordo alla Norma ISO 15614-1 ed ISO 9606-1

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato inviando una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524.