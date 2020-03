Per il furto di 200 mascherine e 2 flaconi di soluzione disinfettante spariti dal Pronto Soccorso e da una sala operatoria dell’ospedale di Imperia, la Polizia sta seguendo una pista interna. Il sospetto che gli autori del furto avessero accesso con facilità all’interno delle due strutture. Sono stati sentiti medici ed infermieri e non è escluso che i responsabili del furto possano essere individuati molto presto, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

