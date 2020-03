A seguito dell’ordinanza emanata dalla Regione Liguria relativa alle misure per fronteggiare la situazione “Coronavirus”, il Comitato di San Giovanni di Imperia si vede costretto ad annullare il tradizionale carnevale previsto per il 29 febbraio e in seguito posticipato al 7 marzo. L’appuntamento con l’ evento dedicato alle maschere e ai bambini tornerà il prossimo anno.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it