L’epidemia di coronavirus ha avuto un impatto fortissimo sui pubblici esercizi in Liguria, “Si registra un calo del fatturato nell’ordine di 13 milioni di euro in dieci giorni”. E’ l’allarme lanciato da Fiepet, associazione che riunisce i pubblici esercizi di Confesercenti, che ha stimato l’impatto subito da bar, ristoranti e pubblici esercizi. “Sui pubblici esercizi locali hanno pesato anche il panico e la riduzione della socialità” dice il presidente nazionale di Fiepet Giancarlo Banchieri.

