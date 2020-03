Nessuna asse contro l’amministrazione ! Fratelli d’Italia alla riunione con la lega ha partecipato per un confronto su alcune pratiche del prossimo consiglio , non per fare assi politiche a favore o contro qualcuno ! Infatti all’incontro non erano presenti ne il coordinatore regionale Iacobucci ne tantomeno il sottoscritto che sono il segretario e capogruppo cittadino di Ventimiglia ! Quindi nessuna rappresentatività del partito . Ascheri e Isnardi hanno fatto bene a partecipare per approfondire insieme agli alleati alcuni aspetti di pratiche importanti ma nessun altro motivo , hanno partecipato a titolo personale e di consigliere e assessore interessati .La collegialità nelle scelte dell’amministrazione è per noi una prerogativa fondamentale in quanto il programma elettorale è stato redatto da una coalizione e questa tutta insieme deve governare la città ! Per Fratelli d’Italia non viene meno la fiducia nel gruppo di maggioranza , nel Sindaco e nel suo staff che consideriamo un valore aggiunto all’amministrazione! Convocherò a breve una riunione del gruppo consiliare alla presenza dei nostri dirigenti per chiarire questi aspetti importanti !

