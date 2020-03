Facendo seguito all’incontro svoltosi qualche giorno fa, dove erano presenti quasi tutti gli esponenti della maggioranza comunale, Il gruppo Forza Italia Ventimiglia evidenzia l’interesse di essere coinvolto nella gestione politica e amministrativa del governo cittadino. “Riteniamo fondamentale che il cittadino sia al centro dell’attenzione di quella attività amministrativa volta a tutelare il suo benessere.Il nostro interesse è quello di partecipare con i nostri alleati ad ogni strategia politica e amministrativa a vantaggio della nostra comunità, tutto ciò è sicuramente condiviso con i nostri rappresentati in giunta e in consiglio” affermano gli esponenti di Forza Italia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta