Il governo ha deciso di tenere chiuse le scuole e gli atenei di tutta Italia fino a metà marzo. La misura sarà adottata con un decreto in vigore da oggi. L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. Il ministro dello sport Vincenzo Spadaforna ha fatto sapere che per le partite di calcio si va verso le gare senza pubblico allo stadio.

