Il governo ha deciso la chiusura di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo. Scuole e atenei saranno chiusi anche al personale amministrativo nelle zone rosse. Nel resto d’Italia saranno sospese solo le lezioni. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarà firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È in fase di definizione una norma per fare in modo che uno dei genitori possa assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni.

