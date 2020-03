Gli anziani sono tra le potenziali vittime del Coronavirus e per questo sono scattate misure di prevenzione straordinaria. A Sanremo all’Istituto Don Orione chi va a trovare i propri cari deve controllare la temperatura e sottoporsi al triage. Prevista una sola visita al giorno e da parte di una sola persona. Bisogna compilare anche un questionario, autocertificando di non provenire da zone a rischio, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

