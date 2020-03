In pieno giorno e in pieno centro a Sanremo un’anziana è stata scippata in via Manzoni. Una coppia di malviventi in scooter dopo aver seguito la donna che aveva ritirato la pensione alla poste in via Roma, le si è avvicinata e le ha strappato la borsa. La Polizia ha acquisito i filmati della video sorveglianza per individuare lo scooter usato per lo scippo ed identificare i malviventi, come scrive “La Stampa”.

Correlati