E’ stata effettuata la risoluzione consensuale con gli attaccanti della prima squadra Matteo Colombi e Andrea De Iulis . La società matuziana ringrazia i calciatori per la professionalità dimostrata in questi mesi e augura a entrambi le migliori fortune.

Sono rimasti a riposo gli infortunati Pici e Maggi e in via precauzionale Gerace . Hanno svolto lavoro differenziato Demontis e Ponzio .

La squadra ha svolto un allenamento diviso in due fasi (parte atletica e parte tattica con partitella a ranghi misti su campo ridotto).

Effettuata la risoluzione consensuale con gli attaccanti della prima squadra Matteo Colombi e Andrea De Iulis. La società matuziana ringrazia i calciatori per la professionalità dimostrata in questi mesi e augura a entrambi le migliori fortune.