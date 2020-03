La persona di 72 anni morta oggi in Liguria, risultata positiva al coronavirus, è un ligure di Andora (Savona). Si tratta del primo decesso di un ligure dopo le morti di due turisti lombardi. L’uomo si sarebbe sentito male a casa ed è stato ricoverato in ospedale ad Albenga da dove è stato portato all’Ospedale di Savona, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è morto. Dopo il decesso è stato eseguito il tampone e l’uomo è risultato positivo. Sono in corso accertamenti per capire l’origine del contagio e se possa avere contagiato altre persone.

