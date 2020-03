Controlli sul coronavirus con momentaneo isolamento per una nave con 50 marittimi a bordo attraccata alle riparazioni marittime di Genova, la Gnv Rhapsody. Un passeggero sbarcato a La Goulette in Tunisia il 27 febbraio era risultato positivo al virus e sono state disposte misure preventive in attesa che finisca il ciclo delle verifiche sanitarie. La persona risultata positiva al test del coronavirus era uno dei 252 passeggeri che sono partiti da Genova il 26 febbraio e sbarcati il 27 a Tunisi. Lo stesso giorno la nave è ripartita da Tunisi per Genova con 283 passeggeri che sono arrivati in città il 28 febbraio.

