“Il potere della musica… Lady Gaga ci ha strappato un sorriso in questi giorni di tensione. Grazie alla giornalista Beatrice D’Oria e alla sua suoneria ‘Stupid Love’ partita accidentalmente durante una conferenza stampa! Un momento che ormai conosce tutto il mondo”, così scrive il Presidente Toti su Twitter riferendosi a un episodio successo l’altro giorno durante una conferenza stampa con il sindaco di Genova Marco Bucci sul coronavirus. Il momento è diventato talmente virale da essere stato ripreso dalla stessa cantante che, spiega Toti: “Invitiamo a venire al più presto in Liguria, magari per la data italiana di un suo concerto”.



