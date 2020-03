Sono stati resi noti i raggruppamenti della Granda Cup 2020, uno dei più importanti appuntamenti di calcio giovanile a livello nazionale per la categoria Pulcini, che si svolgerà a Cuneo nel mese di maggio. La Sanremese è iscritta sia con la categoria 2009 che con la categoria 2010 e, come di consueto, avrà la possibilità di affrontare compagini professionistiche.

I primi a scendere in campo saranno i Pulcini 2009, nel fine settimana del 16/17 maggio. I biancazzurri sono stati inseriti nel girone D con Parma, Chievo Verona, Servette (Svizzera), Pinerolo e Bisalta.

I clivensi si troveranno sulla strada della Sanremese anche nel torneo riservato ai Pulcini 2010 che si svolgerà il weekend successivo. Completano il girone F Pinerolo, Cheraschese, Centallo e Caraglio.

In entrambi i casi, approderanno alla fase finale le prime tre classificate di ogni gruppo, mentre le squadre classificate dal quarto al sesto posto si sfideranno per le posizioni di rincalzo. In caso di passaggio del turno, i 2010 potrebbero affrontare i pari età della Juventus, nelle cui file milita il figlio di Cristiano Ronaldo.

Correlati