Grande vittoria per la squadra femminile di calcio a 5 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino F.C. Academy. Ieri sera le biancorosse hanno sconfitto al campo Zaccari a Camporosso le ragazze del Priamar per 9-1.

La partita, valida per il campionato di serie C, ha visto le ragazze allenate da Ivan Busacca superare le avversarie grazie alla doppietta di Musizzano e alle reti di Greco, Cesarini, Marino, Lecce, Parrinello, Khelif, Lercari.

«Giocare contro gli amici del Priamar non è mai facile perché sono sempre un’ottima squadra – commenta mister Ivan Busacca – ma abbiamo fatto molto bene con un buon palleggio, creando tanto e subendo poco».

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Priamar 9-1

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Smojver Beatrice, Mazzulla Eleonora, Ramirez Donella, Musizzano Cecilia, Cesarini Michela, Lercari Gaia, Lecce Ilenia, Marino Angela, Khelif Francesca, Greco Alessia. Allenatore Busacca Ivan.