L’Amministrazione di Bordighera desidera fare alcune precisazioni in merito alla decisione, assunta dalla società Sport Management, di sospendere dalla mezzanotte del 4 marzo sino a nuove disposizioni qualsiasi tipo di attività presso la piscina di via Diaz “in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus”, come si legge nella comunicazione online sul sito www.sportmanagement.it

La risoluzione della società è stata comunicata al Comune nella serata del 3 marzo, ed è stata presa in modo unilaterale. Per tale motivo l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere chiarimenti a Sport Management e a valutare se la decisione è conforme con i disposti del Governo Centrale e della Regione, riservandosi eventualmente le azioni opportune o necessarie nei confronti del medesimo gestore, tenuto conto comunque delle fondamentali esigenze di precauzione che il momento richiede.

