La Provincia di Imperia avrà oltre 9 milioni e mezzo di euro per provvedimenti di somma urgenza connessi ai danni causati dal maltempo dell’autunno 2019. Al Comune di Pieve di Teco oltre un milione e 300 mila euro, a quello di Rezzo 600 mila euro per interventi sulla frana di Cenova. Quasi un milione di euro andranno a Diano Marina e circa 700 mila euro alla Provincia per interventi di ripristino della strada fra Dolceacqua e Rocchetta, comprese le spese per l’installazione del ponte in ferro, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati