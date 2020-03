L’amministrazione comunale di Ventimiglia completa la pratica regionale per ottenere un contributo regionale di euro 150.000 per il rifacimento della strada per Varase, crollata con le ultime piogge di dicembre e gennaio scorso. Lo annunciano il Sindaco Gaetano Scullino e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri che hanno trasmesso venerdì scorso alla Regione Liguria, con nota prot 9254, la documentazione necessaria a finanziare la strada per la frazione di Varase per un importo di € 187.500,00, di cui euro 150.000 attraverso il PIANO PAR FSC – riprogrammazione economie 2007/2013. La restante parte di euro 37.500 sarà il cofinanziamento del comune di Ventimiglia. Un opera fondamentale per garantire la viabilità alla frazione di Varase e non solo. La strada di Varase era stata fortemente compromessa con il crollo dell’argine del fiume Roja e la caduta anche di un traliccio dell’Enel da 20.000 volt. La strada era stata ripristinata temporaneamente in quel tratto ma solo a senso unico alternato.

