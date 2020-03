La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive 4 pazienti affetti da Covid19 (3 donne di 64, 73 e 90 anni + 1 uomo di 75 anni), tutti con plurime patologie concomitanti, in discrete condizioni generali di salute, sottoposti a terapie antivirali e antibiotiche. E contestualmente comunichiamo che altri 2 pazienti, di anni 80 e 84, sono ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva del Monoblocco, in assistenza respiratoria assistita.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta