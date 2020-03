La notte scorsa una donna di 86 anni ricoverata al San Martino di Genova per infezione da Coronavirus. L’anziana presentava “un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse ed era risultata positiva al coronavirus”. La donna era tra gli ospiti dell’hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D’Adda, in Lombardia. Diventata sintomatica era stata ricoverata al San Paolo di Savona e poi trasferita al San Martino.

La donna era tra gli ospiti dell’hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D’Adda, in Lombardia