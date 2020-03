Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti relazionando in Consiglio regionale sull’epidemia di coronavirus. ” Da una prima ricognizione la Giunta sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico delle scuole in tutta la Liguria fino a lunedì 9 marzo. La decisione definitiva sarà presa oggi pomeriggio. Penso che sia la decisione più giusta da prendere, dicendo anche che a scuola si dovrà ben tornare. Il ritorno alla normalità si avrà solo se adotteremo le misure per sconfiggere l’espandersi del virus”.

