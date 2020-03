Dopo il successo della cena di San Valentino, il Casinò di Sanremo dedica una serata speciale alla donna. Domenica 8 marzo nell’esclusiva sala Biribissi, a partire dalle 20, alta cucina e musica soffusa sapranno creare l’atmosfera più accattivante per una festa che deve essere ricordata e vissuta in maniera speciale.

Pietanze che sanno incantare per gusti e accostamenti costituiscono il menù dedicato “alla Festa della Donna” firmato da Elior del costo di € 80 a persona, vini inclusi. Le signore presenti verranno omaggiate con i tradizionali bouquet di mimosa. Per prenotazioni tel 0184 595266.

Questo il Menu.

Flûte di benvenuto con amuse-bouche

Antipasto

Tentacolo di polpo grigliato su passatina di fagioli di Pigna al rosmarino

Primo

Perle di patate con salsa allo zafferano, zucchine trombette e gamberi

Secondo

Filetto di San Pietro in crosta di mandorle con crema di peperoni allo zenzero

Dessert

Torta Mimosa

… e poi un’elegante visita alle splendide sale della Casa da Gioco.