Arriva dalla provincia di Savona la seconda persone ricoverata per Coronavirus nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo. Le condizioni della prima paziente, una 47enne lombarda che era in vacanza a San Lorenzo al Mare, sono ancora stazionarie. L’altra notte una donna si è presentata al pronto soccorso con gravi problemi respiratori, ma il tampone è stato negativo. Si trattava di una polmonite comune, non di Coronavirus, come scrive “La Stampa”.

Correlati