Il fenomeno, purtroppo, è diventato un ‘cult’ soprattutto tra i teenager e quindi, con questo ordine del giorno, abbiamo impegnato la giunta regionale ad attuare tutte le misure per prevenire e contrastare il preoccupante fenomeno e le sue gravissime conseguenze, in particolare tra i giovanissimi”.

Il ‘Skullbreaker Challenge’ è una sorta di stupido ‘scherzo’ in cui due partecipanti coinvolgono la vittima in una gara di salti, nel corso della quale quest’ultima viene spinta o sgambettata a sorpresa. La scena, poi, viene ripresa con i telefonini e diffusa sul web.

Regione Liguria si è schierata contro il cosiddetto ‘Skullbreaker Challenge’ ossia il pericoloso ‘gioco’ in voga tra i più giovani che è arrivato in Italia dagli Usa”.

