Il Comune, come da indicazioni Ministeriali, ha provveduto questa mattina a sanificare la scuola e lo scuolabus. Contestualmente, ha provveduto all’acquisto dei dispenser e del relativo gel igienizzante con le caratteristiche richieste,​ che sarà disponibile presso le classi domani mattina. Per la conferma della ripresa delle lezioni, attendiamo però​ le disposizioni da parte della Regione Liguria che dovrebbero essere comunicate entro il primo pomeriggio.

