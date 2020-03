“Si va verso la chiusura delle scuole, ma la riunione è ancora in corso e ogni decisione sarà assunta al termine dell’incontro con tutti i soggetti interessati che si sta svolgendo a De Ferrari e opportunamente comunicata”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in consiglio regionale a seguito dell’illustrazione degli ultimi dati sull’emergenza coronavirus in Liguria.

