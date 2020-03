Tutti gli alunni del Servizio Comprensivo Bordighera sono stati informati tramite avviso sul diario da controfirmarsi per ricevuta da parte del genitore.​​

Il modulo è comunque disponibile anche sul sito www.bordighera.it al seguente link https://www.bordighera.it/news/servizio_di_trasporto_scolastico_per_l_anno_scolastico_2020_2021 e, una volta compilato, potrà essere inviato anche via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it; esso dovrà essere firmato digitalmente ovvero firmato su modello cartaceo da scansionarsi unitamente al documento di identità del dichiarante. Tutte le indicazioni del caso sono specificate nell’avviso.

I genitori interessati potranno ritirare e compilare la domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00) entro e non oltre il giorno 31 marzo.

La Città di Bordighera informa che dal 2 al 31 marzo saranno aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021.

