Una bimba di tre anni, positiva al Coronavirus, è ricoverata all’ospedale pediatrico Lenval di Nizza, Il suo stato di salute non è fonte di preoccupazione, sostiene la Prefettura delle Alpi Marittime. La piccina è in isolamento, avendo vicino a sé la mamma. Ogni giorno viene sottoposta ad un test e quando risulterà negativo potrà fare ritorno a casa.

