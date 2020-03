La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive 4 pazienti affetti da Covid19 (3 donne di 64, 73 e 90 anni ed un 1 uomo di 75 anni), tutti con plurime patologie concomitanti, in discrete condizioni generali di salute, sottoposti a terapie antivirali e antibiotiche. Altri 2 pazienti, di 80 e 84 anni, sono ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del Monoblocco, in assistenza respiratoria assistita.

Altri 2 pazienti, di 80 e 84 anni, sono ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del Monoblocco, in assistenza respiratoria assistita