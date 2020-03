Parte la sanificazione di tutte le scuole comunali di Ventimiglia ma anche della scuola francese. Questa mattina, il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore alle Scuole e servizi sociali Mabel Riolfo hanno incontrato la giunta comunale e la maggioranza per pianificare gli interventi conseguenti alle decisioni prese ieri sera dal Presidente Toti e dal Governo. L’amministrazione ha deciso di riprendere tutte le attività e manifestazioni che erano state sospese la settimana scorso a seguito dell’emergenza coronavirus. In particolare, essendo prevista la riappertura delle scuole mercoledì 4 marzo, l’amministrazione ha deciso di avviare una stretta collaborazione con i dirigenti scolastici al fine di mettere le aule a disposizione degli studenti dopo aver fatto intervenire una ditta specializzata nella sanificazione degli ambienti. I nostri uffici si sono messi subito al lavoro, dichiara l’assessore Mabel Riolfo, e dopo aver sentito i dirigenti scolastici del Comprensivo Biancheri, diretto dalla Prof.ssa Simonetta Barile, e del Comprensivo Cavour, diretto dalla Prof.ssa Antonella Costanza, ma anche sentita la Madre Vicaria per quanto riguarda la Scuola di Santa Marta, si inizierà subito l’intervento di sanificazione, in modo che mercoledì sia tutto pronto per l’ingresso dei nostri studenti. Inoltre, continua il sindaco Scullino, sarà nostra cura verificare che tutti gli edifici scolastici, i luoghi pubblici, compreso la biblioteca, gli asili nido e “Spazio 0-6”, coordinati dalla Dott.ssa Fossati, siano dotati di prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani e delle superfici. Con particolare piacere, dichiara il sindaco Scullino, provvederemo anche alla sanificazione della Scuola francese di Ventimiglia, un plesso scolastico di prestigio per la nostra Città che consente ai ragazzi fortunati che la frequentano di essere bilingue. Ogni edificio pubblico, comprese le palestre, dovranno affiggere il manifesto ministeriale con i 10 comportamenti base da seguire.

