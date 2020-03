Partiti gli ultimi turisti che si trovavano nell’hotel Garden di Laigueglia. Croce Rossa e Protezione Civile in sole 72 ore hanno accompagnato a casa oltre 200 persone che si trovavano in isolamento ad Alassio e Laigueglia

