La Protezione Civile diffonde il bollettino con i dati relativi alla situazione nazionale coronavirus rispetto a ieri sera c’è un incremento significativo delle persone guarite +76 rispetto a ieri per arrivare a 159 in totale sono al momento in cura 1835 persone con un aumento di 258 rispetto a ieri la metà dei quali in assistenza domiciliare il 40% in cura ospedaliera e il 10 % in terapia.intensiva.

