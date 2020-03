L’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale comunica che “è stata inviata oggi una nota alla direzione scolastica regionale e ad Anci con un importante vademecum in relazione alle caratteristiche dei detergenti per l’igiene della pelle e per la disinfezione. È importante precisare quali caratteristiche devono avere questi prodotti, che devono essere presidi medici chirurgici. Da domani inoltre partirà anche una campagna di comunicazione con affissioni per diffondere tra i cittadini le buone pratiche sul lavaggio delle mani e sulle buone pratiche di comportamento, secondo le disposizioni contenute nel Dpcm del 1 marzo scorso”. Per quanto riguarda gli animali domestici, una buona notizia: “È stato confermato anche con una nota del ministero della Salute che ad oggi non ci sono evidenze della trasmissione del coronavirus all’uomo”, ha sottolineato Viale che, in merito agli incontri odierni, ha ricordato “quello con le direzioni strategiche aziendali per perfezionare i percorsi di domiciliazione, quello con le direzioni sanitarie e i medici competenti nell’ottica della tutela dei lavoratori e un incontro con i sindacati per illustrare loro le procedure accelerate sull’assunzione di personale, che verrà perfezionata con una semplice comunicazione dall’azienda al dipartimento regionale”, ha concluso.

