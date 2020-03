Nei giorni scorsi a Imperia l’equipaggio di turno della Squadra Volante nell’ambito di un posto di controllo ha fermato due uomini che a bordo di un’auto stavano transitando in via Novaro.

Dai controlli in banca dati gli agenti hanno appurato che i passeggeri avevano precedenti penali a carico e che uno dei due, straniero di 30 anni di origine sud americana, era stato denunciato nel 2019 per soggiorno illegale sul territorio nazionale. Proprio quest’ultimo, alla richiesta di documenti, ha esibito solo il passaporto peruviano senza altra documentazione idonea ad attestare la regolarità del suo soggiorno in Italia. Ad un più accurato controllo dell’uomo, che nel frattempo si stava senza motivo agitando e innervosendo, gli agenti lo trovavano in possesso di un coltello taglierino della lunghezza di circa 20 centimetri, successivamente sequestrato.

Accompagnato negli Uffici della Questura per approfondire la sua posizione, l’uomo è risultato irregolare sul territorio e per tale motivo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione, oltre che per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

