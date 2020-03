A Genova la polizia locale ha denunciato una donna di 59 anni che dopo essere passata con il rosso ha detto di avere il Coronavirus pur di evitare la multa. Accompagnata nella sua casa, dato che non aveva la patente, ha iniziato a fingere di avere la febbre e mal di testa dicendo di avere il virus. Gli agenti hanno indossato le mascherine ed avvisato il 118. La donna non aveva la febbre e nemmeno il Coronavirus ed è scattata la denuncia per procurato allarme, sostituzione di persona e guida senza patente

