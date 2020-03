Ai blocchi di partenza il nuovo percorso FARE DIGITALE lanciato dalla CNA Imperia per la digitalizzazione delle imprese e degli artigiani associati: il progetto sarà curato da Andrea Ventura, consulente in digital marketing ed il suo staff, anticipando una nuova realtà che tra qualche mese si affaccerà sulla scena sanremese.

Il percorso di digitalizzazione si distribuirà su due corsi suddivisi entrambi su due moduli e prenderà il via nel mese di marzo: il primo modulo base sarà dedicato agli artigiani del settore servizi, autoriparazioni, trasporto per poi proseguire con gli altri moduli avanzati.

Sempre nel mese di marzo, in programma il corso “Turismo Digitale” dedicato al settore somministrazione, agriturismi, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio.

“I percorsi formativi di FARE DIGITALE coinvolgeranno l’ampia gamma di strumenti messi a disposizione dalla rete e dai social media di oggi”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale della CNA Imperia. E prosegue, ”Il programma sarà dedicato a tutti gli imprenditori che si accostano al campo della comunicazione on-line e dei social network, ma è anche adatto a chi già si sta cimentando con gli strumenti della rete e che vuole comprendere come sfruttarli al meglio per promuovere la propria attività.”

Il format è strutturato su cicli di appuntamenti da 2 ore ciascuno, in cui ad una necessaria parte introduttiva teorica faranno seguito approfondimenti ed esercitazioni, dai principi generali che regolano la comunicazione on line fino ai meandri più profondi dei social network quali Facebook e Instagram.

Queste le date previste:

ARTIGIANI DIGITALI (ORARIO 20.30-22.30)

SETTORE SERVIZI, AUTORIPARATORI, TRASPORTO

MODULO 1 – BASE

1. 23 MARZO

2. 30 MARZO

3. 6 APRILE

4. 20 APRILE

5. 27 APRILE

MODULO 2 – AVANZATO

1. 4 MAGGIO

2. 11 MAGGIO

3. 18 MAGGIO

4. 25 MAGGIO

5. 8 GIUGNO

TURISMO DIGITALE (ORARIO 14.30-16.30)

SETTORE SOMMINISTRAZIONE, AGRITURISMI, BALNEARI, AGENZIE VIAGGIO

1. 17 MARZO

2. 24 MARZO

3. 31 MARZO

4. 7 APRILE

5. 21 APRILE

6. 28 APRILE

7. 5 MAGGIO

8. 12 MAGGIO

9. 19 MAGGIO

10. 26 MAGGIO

A settembre prenderanno il via anche i corsi di formazione dedicati al mondo Apple, al settore del benessere e delle costruzioni.

“Questo è solo l’inizio di un progetto più ampio e di lungo periodo di avvicinamento al mondo del web, per saperne di più sulle potenzialità del marketing attraverso i social e per conoscere meglio la comunicazione e le sue forme on line, attraverso il supporto di professionisti del settore. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le imprese in quello che è un salto necessario per poter restare oggi sul mercato, ovvero l’utilizzo e lo sfruttamento delle possibilità offerte dal digitale”, conclude Vazzano.

Per informazioni e costi di iscrizione: tel. 0184 500309 – e-mail segreteria@im.cna.it