In questi giorni di incertezze si cerca di rimanere ancorati ai propri impegni e interessi: è un modo per tornare al più presto alla normalità senza sottovalutare o “dimenticare” quanto sta succedendo in Italia e nel mondo.

L’Azione cattolica diocesana, dopo averla rinviata per forza di necessità, ha convocato l’assemblea elettiva diocesana per domenica 8 marzo a Villa Giovanna d’Arco (salvo diverse disposizioni che dovessero nel frattempo intervenire): verranno rinnovate le cariche elettive per il nuovo Consiglio diocesano.

Il Consiglio rimarrà in carica tre anni, si farà promotore di incontri, eventi e attività varie nella zona della diocesi Ventimiglia-San Remo, oltre a fare da fulcro tra tutte le parrocchie.

Il titolo dell’Assemblea “Ho un popolo numeroso in questa città” rispetta il compito che l’Azione cattolica ha recepito dalle parole di Papa Francesco: una chiesa in uscita che avvicini le persone testimoniando il Vangelo con le opere e anche con le parole.

All’incontro sarà presente anche il Vescovo monsignor Antonio Suetta, oltre ad un membro della delegazione regionale e ad un delegato dalla Presidenza Nazionale.

