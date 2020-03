L’Associazione Culturale “Wepesto”, in collaborazione con l’associazione di guide Ambientali ed Escursionistiche “Ponente Experience”, ha aderito al programma Trekker Loaner di Google, nel 2016, accompagnando durante questi anni Google Street View dal mare fino alle cime più spettacolari della Liguria e del vicino Piemonte. Google Street View è una caratteristica di Google Maps e Google Earth che, grazie a milioni di viste panoramiche a 360°, permette agli utenti di visitare in modo virtuale i luoghi più interessanti del mondo. Le foto sferiche vengono scattate anche col Trekker: uno speciale zaino creato da Google. Dopo un primo lancio avvenuto nel 2017, i volontari di Liguria Wow hanno continuato la tracciatura, aggiungendo nel 2020 alle visite virtuali di Google Maps altri spettacolari 200 km. Tra le novità: L’intera via Marenca, detta “Via del Sale”, da Passo Tanarello a Limone, aggiungendo la vetta del Marguareis e la Valle dei Maestri fino a Carnino. Il tratto forse più spettacolare del Parco Naturale Regionale del Beigua, da Pratorotondo al Passo del Faiallo. Mendatica durante la transumanza, il cuore medievale della Pigna di Sanremo, il Parasio di Imperia, Colla Micheri, Airole, Valloria e molti altri borghi, per un totale di 40. Tutti i paesi, le vette e i sentieri oggi pubblicati su Street View sono stati documentati con fotografie, video, foto sferiche, modelli 3D e ricerche storiche. A supporto del progetto, i volontari hanno completamente ripensato il sito www.liguriawow.it trasformandolo in uno strumento di ricerca e navigazione: ogni luogo è catalogato per comune, valle e tema, rendendo facile la scoperta di ogni traccia anche su Google Maps. Lo sviluppo in autofinanziamento è stato ad oggi possibile grazie al lavoro, la fantasia e la passione di archeologi, biologi, studenti universitari, medici, agricoltori e studiosi innamorati della propria terra e volenterosi di poterla raccontare al mondo intero. I volontari ringraziano inoltre il Parco Alpi Liguri per il Patrocinio e per il supporto dato al lancio e alla comunicazione del progetto. Liguria Wow è un progetto in continua crescita. Per continuare a svilupparsi ha bisogno del sostegno da parte di tutti coloro che vogliono scoprire e raccontare questa terra tra mare e cielo.