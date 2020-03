A Genova un uomo di 44 anni, di origini marocchine, con un coltello da cucina ha colpito al collo l’ex compagna 45enne, anch’essa di origini marocchine, dopo la fine della loro relazione e ha quindi rivolto il coltello contro di sé. Entrambi sono stati portati in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. Non sono in pericolo di vita. Il 44enne è in stato di fermo per tentato omicidio.

