Le scuole riapriranno regolarmente domani mattina 2 marzo in provincia di Imperia lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Nella nostra regione solo in provincia di Savona gli istituti scolastici resteranno chiusi.

