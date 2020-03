Due persone che soggiornavano nell’albergo di Laigueglia in cui è morta una turista di 88 anni, poi risultata positiva al Coronavirus, sono state ricoverate oggi in ospedale con sintomi febbrili. Si tratta di due ospiti dell’hotel Garden che ora sono sotto osservazione. Gli altri ospiti della struttura sono pronti al rientro: 3 persone residenti a Maleo (Lodi), in zona rossa, e 30 della provincia di Cremona o del Bergamasco.

