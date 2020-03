Questa sera sono partiti gli ultimi turisti che si trovavano nell’hotel Garden di Laigueglia. “Grazie allo straordinario lavoro della Croce Rossa e della Protezione Civile in sole 72 ore siamo riusciti ad accompagnare a casa oltre 200 persone, che si trovavano in isolamento ad Alassio e Laigueglia. Il mio ringraziamento in questi giorni così delicati va ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche fin da subito per aiutare la Liguria a tornare alla normalità” dice Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria

Correlati