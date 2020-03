Nel corso della conferenza stampa di oggi, 1° marzo, che si è svolta presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, è stata attribuita erroneamente la positività a un tampone eseguito su un professionista sanitario (medico) che lavora nel territorio di Asl2, per ricerca di nuovo coronavirus. Il paziente, essendo un contatto di caso confermato e sintomatico, è stato sottoposto al test che è risultato negativo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta